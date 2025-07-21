За навязывание дополнительных услуг будут строже наказывать – Володин

Штрафы для должностных лиц и компаний за навязывание дополнительных платных услуг вырастут в десятки раз.

За навязывание покупателям дополнительных платные товаров, услуг, работ и создание условий, предполагающие изначальное согласие на их приобретение, увеличат штрафы. Об этом написал в своем ТГ-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что закон об ответственности за такие действия уже принят.

«К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат», — отметил Володин.

Законопроект об ответственности за такие действия приняли в первом чтении. Штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы увеличат:

для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей);

для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей).

Это поможет защитить россиян от навязанных покупок, считает Володин.