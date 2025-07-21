В 2025 году вырастет число сокращений сотрудников — исследование Центробанка

Ситуация на рынке труда стабилизируется. Нехватка кадров заметна только в регионах, которые находятся по соседству с Москвой и Санкт-Петербургом.

В январе 2025 года доля компаний, которые собираются сократить штат, составляла 6,9%, но в июне показатель увеличился до 11,5%.

65% работодателей ожидают, что численность их сотрудников окажется без изменений. На такие перспективы рассчитывают предприятия из сферы добычи полезных ископаемых, машиностроения, фармацевтики. Об этом сказано в докладе Центробанка «Региональная экономика».

Доля компаний, где собираются повысить зарплаты сотрудникам, сократилась с 84% до 71%. Медианная оценка ожидаемого роста выплат упала с 8,4% до 5,3%. Это характерно для всех отраслей, в особенности для торговли, строительства, сельского хозяйства, химической промышленности.

Регулятор считает, что в 2025 году ситуация на рынке труда стабилизировалась, снизилась потребность компаний и работниках, а число резюме на сайтах по поиску работы продолжает расти. Дефицит соискателей заметен только в регионах, которых соседствуют с Москвой и Санкт-Петербургом.