Расчетный период для отпускных начинается с даты приема на работу

Среднюю зарплату работника рассчитывают из фактически отработанного им времени за 12 месяцев.

Роструд разъяснил, как правильно рассчитывать средний заработок для отпускных. На сайте Онланйинспекции спросили – правильно ли работодатель рассчитывает отпускные исходя из периода в 12 месяцев, если работник трудоустроен только семь месяцев. При этом премиальные выплаты учли с понижающим коэффициентом — поскольку до трудоустройства сотрудник их не мог получать.

«Расчетным периодом будет являться период с даты приема на работу», — ответил Роструд.

Согласно ст. 139 ТК, при любом режиме работы среднюю зарплату рассчитывают из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков рассчитывают за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3.

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