Госкомпании закупились у малого и среднего бизнеса на 3,8 трлн рублей с начала 2025 года

Под конец 2025 года общий объем закупок у представителей МСП может вырасти до 9 трлн рублей.

По итогам шести месяцев 2025 года объем закупок у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ превысил 3,8 трлн рублей, а число договоров с госкомпаниями — 428 тыс.

Число поставщиков-представителей МСП выросло на 150 тыс. или на 4,4% по сравнению с 2024 годом.

«Если раньше на долю малого бизнеса в основном приходились закупки канцелярии, мебели или бумаги, то сейчас это все чаще промышленная продукция. Это говорит о том, что малый бизнес способен удовлетворить спрос крупных компаний по качеству и объемам», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Также он добавил, что до конца 2025 года общий объем закупок у малого и среднего бизнеса может превысить 9 трлн рублей.

Среди регионов по сумме закупок у МСП лидируют: Москва (1,2 трлн рублей), Санкт-Петербург (345 млрд), Татарстан (250 млрд), Московская область (200 млрд) и Свердловская область (130 млрд).

Сейчас компании с госучастием обязаны совершать 25% закупок у представителей МСП. Такую квоту установило правительство, чтобы поддержать предпринимателей.

За полгода 2025 года по объемам закупок на первое место вышла продукция обрабатывающих производств. Ее закупили на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Также в лидеры вырвались услуги по научной, профессиональной и инженерно-технической деятельности (209,1 млрд рублей). На закупки в сфере IT пришлось 170 млрд рублей.