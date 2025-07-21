💻ФНС: доля применения электронных счетов-фактур достигла 64% в 2025 году

За пять лет доля электронных счетов-фактур выросла с 9% до 64%. ЭДО позволяет уменьшить трудозатраты, снизить количество ошибок и автоматизировать часть проверок.

Если в 2020 году доля электронных счетов-фактур составляла 9%, то в 2025 году — уже 64%.

Сейчас компании и ИП с сотрудниками свыше 100 человек должны сдавать бухгалтерскую отчетность и декларации по НДС только в электронном виде. У таких организаций сокращаются трудозатраты, становится меньше ошибок за счет автоматизированной проверки.

«Почти все органы, которые предусматривают отчетность, — ФНС, Социальный фонд России, Росстат. Все они принимают документы в электронном виде, потому что давно уже поняли, что нагрузка на специалистов велика при работе с бумажными документами», — сказал начальник управления электронного документооборота ФНС Федор Новиков.

Операторы ЭДО позволяют зафиксировать момент направления документа. Это позволит не получить штраф в ситуации, когда документ по какой-либо причине не успел дойти до госоргана.

Также электронные документы помогают автоматизировать часть проверок. Например, с помощью машиночитаемой доверенности (МЧД) можно не запрашивать у контрагентов бумажный документ на сотрудника, который подписал тот или иной договор. Сейчас в Реестре МЧД хранится почти 2,9 млн документов от 600 тыс. компаний и ИП.

Недавно мы писали, что налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года.