При рождении первого ребенка есть выплаты для всех, а есть – для нуждающихся
Когда в семье рождается первый ребенок, можно получить ряд выплат, напомнил Минтруд.
Что полагается родителям:
Выплата
Сумма
Кто может получить
Как оформить
Материнский капитал
690,3 тыс. руб.
Все семьи
Назначается автоматически
Единовременное пособие при рождении ребенка
26 941,71 руб.
Все семьи независимо от уровня дохода
Работающим родителям назначается проактивно.
Не работающие родители подают заявление на Госуслугах
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
40% среднего заработка за 2 календарных года до года выхода в декрет
Максимум – 68 995,48 руб.
Один из родителей, другой родственник или опекун ребенка, который оформил на работе отпуск по уходу за ребенком и фактически ухаживает за ним
Подать заявление работодателю о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Единое пособие
50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей в месяц
Семьи с доходом ниже 1 прожиточного минимума на человека в семье, применяется комплексная оценка нуждаемости
Подать заявление на Госуслугах, в СФР или в МФЦ
Выплата из маткапитала на ребенка до 3 лет
Один региональный прожиточный минимум на детей в месяц
семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека
Подать заявление на Госуслугах, в СФР или в МФЦ
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