При рождении первого ребенка есть выплаты для всех, а есть – для нуждающихся

Кто может получить

Не работающие родители подают заявление на Госуслугах

Все семьи независимо от уровня дохода

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

40% среднего заработка за 2 календарных года до года выхода в декрет Максимум – 68 995,48 руб.

Один из родителей, другой родственник или опекун ребенка, который оформил на работе отпуск по уходу за ребенком и фактически ухаживает за ним