Начать ведение воинского учета и отчитаться о приме на работу военнообязанного можно одновременно

Закон не обязывает компании становиться на учет в военкомате до начала приема на работу сотрудников.

Компании обязаны вести воинский учет по сотрудникам. Но законы не регламентируют срок постановки на учет в военкомате новой организации.

При этом, если компания принимает на работу военнообязанного сотрудника, отчитаться об этом в военкомат нужно в течение 5 дней.

Поэтому, чтобы не нарушить сроки, можно направить в военкомат одновременно приказ об организации воинского учета и назначении ответственных лиц, план мероприятий и сведения о приеме на работу военнообязанного.

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