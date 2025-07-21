Начать ведение воинского учета и отчитаться о приме на работу военнообязанного можно одновременно
Компании обязаны вести воинский учет по сотрудникам. Но законы не регламентируют срок постановки на учет в военкомате новой организации.
При этом, если компания принимает на работу военнообязанного сотрудника, отчитаться об этом в военкомат нужно в течение 5 дней.
Поэтому, чтобы не нарушить сроки, можно направить в военкомат одновременно приказ об организации воинского учета и назначении ответственных лиц, план мероприятий и сведения о приеме на работу военнообязанного.
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