Закон о платформенной экономике начнет работать раньше, чем было запланировано. Он вступит в силу уже в октябре 2026 года

Чтобы цифровые платформы быстрее обновляли свои системы, власти перенесли срок вступления в силу закона о маркетплейсах с 1 марта 2027 года на 1 октября 2026 года.

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправки к законопроекту о платформенной экономике. Согласно изменениям, закон вступит в силу не с 1 марта 2027 года, а с 1 октября 2026 года.

В Минэкономразвития объяснили, что срок решили передвинуть для того, чтобы ускорить обновление IT-систем электронных площадок. Они должны быстрее привести свою инфраструктуру в соответствие с требованиями будущего закона.

«Логика переноса сроков в том, чтобы те нормы, которые предусмотрены законопроектом, те гарантии безопасности для потребителей, бизнеса и самих платформ как можно скорее стали работать, так как эти правовые механизмы крайне востребованы», — сказали в министерстве.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что для начала действия закона 1 октября 2026 года — вполне реалистичная дата. Однако в компании Wildberries & Russ уверены, что первоначальный срок — март 2027 года — «максимально взвешенный», учитывая то, что отрасли нужно время на адаптацию и интеграцию с инструментами и системами госконтроля товаров.

Недавно мы писали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о платформенной экономике.