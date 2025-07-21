Сотрудников предложили перевести на дистанционную работу из-за непогоды

Чтобы не перегружать транспортную инфраструктуру, депутат Ярослав Нилов порекомендовал работодателям отправлять сотрудников на удаленку в непогоду.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил в плохую погоду переводить на удаленку тех сотрудников, которые могут работать из дома.

«Если есть офисные работники, которые могут находиться дома, в связи с погодными условиями не перегружать транспортную инфраструктуру и полностью выполнять поставленную задачу дома, и это удобно как работнику, так и работодателю, то такое можно только приветствовать», — сказал Ярослав Нилов.

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