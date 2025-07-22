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ОСАГО

У государства просят ввести компенсации за ремонт затопленных автомобилей

Депутаты хотят добавить в список страховых случаев для выплат по ОСАГО затопление машин из-за непогоды.

Депутаты от фракции «Новые люди» попросили у премьер-министра Михаила Мишустина расширить страховку по полисам ОСАГО. В страховой случай хотят добавить затопление автомобилей из-за ливней.

Сейчас ОСАГО не покрывает убытки, которые появились на фоне неблагоприятных погодных условий. Все расходы по ремонту автомобилей несут только их владельцы.

«Автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространенных форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО», — сказали представители фракции.

21 июля 2025 года в Москве выпала около 50 литров дождевой воды, это месячная норма осадков.

Недавно мы писали, что сотрудников предложили перевести на дистанционную работу из-за непогоды.

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Комментарии

16
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    причем в данной ситуации государство?? я (в виде налогов) не хочу платить пострадавшим. Может быть жителям задуматься о страховании своего имущества?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      тут как всегда, в заголовке одно, по тексту - другое.

      В тексте - за счёт страховки.

      Может быть жителям задуматься о страховании своего имущества?

      страхуй, не страхуй....

      Эти страховые завсегда найдут формулировки что, что-то чему-то не соответствует, что бы не платить.

    • elena.panyushkina@techforward.ru

      пусть платят
      ливневками не занимаются совсем, только бордюры меняют
      даже если потоп с неба при должной работе водоотводов такого уровня затоплений не было бы

    • Татьяна
      Главный бухгалтер

      @Arhimed0, да бывает, страховщики и отказывают. для меня толчком к страхованию имущества было то, что у сотрудницы 01 апреля (??) сгорел дом (что-то с скачком напряжения в электросети). Вся процедура оформления, осмотра и выплаты заняла приблизительно 1,5 месяца.

    • Алейда

      @elena.panyushkina@techforward.ru, кто платит? Администрация из своего кармана это будет платить? Нет. Из кармана обычных людей, которые и так уже на всё это уплатили налоги

    • Алейда

      Хочешь застраховаться от подобных вещей - страхуйся. Причём тут ОСАГО? Это вообще про другое, если что.

    • elena.panyushkina@techforward.ru

      @Алейда, я заплатила налоги, оплатила осаго, а они утопили мою машину. Вот если не хотят работать, пусть и платят. Из тех денег, что получили. Потратят их не на бордюры, а то затопления уже регулярными стали последние лет 5. Ливневки старые не чистят, новые не прокладывают, даже асфальтом закатывают и не с кого спросить. Архитектура города, коммунальщики - я должна выяснять? У нас есть особо умный назначенный.
      Моя машина не затонула, к счастью, но вполне такой вариант возможен теперь стал.

    • Артур И.
      Главный бухгалтер

      @Arhimed0, Только непонятно причем тут ОСАГО, если ОСАГО - это страхование ответственности водителей перед другими участниками дорожного движения и не распространяется на повреждение собственного автомобиля?

    • Алейда

      @elena.panyushkina@techforward.ru, только они не будут платить из того, что уплачено. Просто повысят налоги и стоимость ОСАГО. Как дети малые, ей богу.

      А спрашивать у власти за уплаченное давно надо. Только это же "поганые либерасты лодку раскачивают"

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    21 июля 2025 года в Москве выпала около 50 литров дождевой воды,

    Исправьте уже эти 50 литров дождевой воды (это где-то четверть стандартной ванны или 5 ведер, в таком количестве только кота купать, а не затоплять столицу), пожалуйста, на адекватное количество мм осадков

    • Жанна

      в Москве выпала около 50 литров дождевой воды

      эта фраза сама по себе хороша с любой стороны.

      ИИ пишет?

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