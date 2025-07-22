У государства просят ввести компенсации за ремонт затопленных автомобилей
Депутаты от фракции «Новые люди» попросили у премьер-министра Михаила Мишустина расширить страховку по полисам ОСАГО. В страховой случай хотят добавить затопление автомобилей из-за ливней.
Сейчас ОСАГО не покрывает убытки, которые появились на фоне неблагоприятных погодных условий. Все расходы по ремонту автомобилей несут только их владельцы.
«Автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространенных форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО», — сказали представители фракции.
21 июля 2025 года в Москве выпала около 50 литров дождевой воды, это месячная норма осадков.
Недавно мы писали, что сотрудников предложили перевести на дистанционную работу из-за непогоды.
Комментарии16
причем в данной ситуации государство?? я (в виде налогов) не хочу платить пострадавшим. Может быть жителям задуматься о страховании своего имущества?
тут как всегда, в заголовке одно, по тексту - другое.
В тексте - за счёт страховки.
Может быть жителям задуматься о страховании своего имущества?
страхуй, не страхуй....
Эти страховые завсегда найдут формулировки что, что-то чему-то не соответствует, что бы не платить.
пусть платят
ливневками не занимаются совсем, только бордюры меняют
даже если потоп с неба при должной работе водоотводов такого уровня затоплений не было бы
@Arhimed0, да бывает, страховщики и отказывают. для меня толчком к страхованию имущества было то, что у сотрудницы 01 апреля (??) сгорел дом (что-то с скачком напряжения в электросети). Вся процедура оформления, осмотра и выплаты заняла приблизительно 1,5 месяца.
@elena.panyushkina@techforward.ru, кто платит? Администрация из своего кармана это будет платить? Нет. Из кармана обычных людей, которые и так уже на всё это уплатили налоги
Хочешь застраховаться от подобных вещей - страхуйся. Причём тут ОСАГО? Это вообще про другое, если что.
@Алейда, я заплатила налоги, оплатила осаго, а они утопили мою машину. Вот если не хотят работать, пусть и платят. Из тех денег, что получили. Потратят их не на бордюры, а то затопления уже регулярными стали последние лет 5. Ливневки старые не чистят, новые не прокладывают, даже асфальтом закатывают и не с кого спросить. Архитектура города, коммунальщики - я должна выяснять? У нас есть особо умный назначенный.
Моя машина не затонула, к счастью, но вполне такой вариант возможен теперь стал.
@Arhimed0, Только непонятно причем тут ОСАГО, если ОСАГО - это страхование ответственности водителей перед другими участниками дорожного движения и не распространяется на повреждение собственного автомобиля?
@Артур И., ну пусть по-другому эти выплаты обзовут
@elena.panyushkina@techforward.ru, только они не будут платить из того, что уплачено. Просто повысят налоги и стоимость ОСАГО. Как дети малые, ей богу.
А спрашивать у власти за уплаченное давно надо. Только это же "поганые либерасты лодку раскачивают"
Исправьте уже эти 50 литров дождевой воды (это где-то четверть стандартной ванны или 5 ведер, в таком количестве только кота купать, а не затоплять столицу), пожалуйста, на адекватное количество мм осадков
эта фраза сама по себе хороша с любой стороны.
ИИ пишет?
@Жанна, тож так подумала сначала, потом вижу, что новостной корреспондент. Однако
На ведь 50 литров звучит страшнее, чем 50 мм.
Дождь идет, а осадки выпадают. Филология, блин.
и два студента.