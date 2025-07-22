У государства просят ввести компенсации за ремонт затопленных автомобилей

Депутаты хотят добавить в список страховых случаев для выплат по ОСАГО затопление машин из-за непогоды.

Депутаты от фракции «Новые люди» попросили у премьер-министра Михаила Мишустина расширить страховку по полисам ОСАГО. В страховой случай хотят добавить затопление автомобилей из-за ливней.

Сейчас ОСАГО не покрывает убытки, которые появились на фоне неблагоприятных погодных условий. Все расходы по ремонту автомобилей несут только их владельцы.

«Автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространенных форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО», — сказали представители фракции.

21 июля 2025 года в Москве выпала около 50 литров дождевой воды, это месячная норма осадков.

Недавно мы писали, что сотрудников предложили перевести на дистанционную работу из-за непогоды.