ИП должен платить страховые взносы, если не получил от самозанятого чек

Если самозанятый не выдал чек при получении вознаграждения по ГПД, то на эту сумму плательщик начисляет страховые взносы.

В письме от 28.05.2025 № 03-11-11/52500 Минфин разъяснил порядок уплаты страховых взносов при выплате самозанятому вознаграждения по ГПД.

Чтобы ИП, который оплатил услуги самозанятого, не пришлось платить страховые взносы, он должен получить от плательщика НПД чек.

По общему правилу все выплаты физлицам по ГПД за выполнение работ или оказание услуг облагаются страховыми взносами: ст. 420 НК.

Но выплаты самозанятым – не ИП не облагаются страховыми взносами, если плательщик НПД выдаст чек: ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Соответственно, не подлежат обложению страховыми взносами те выплаты, по которым самозанятый выдал чек. Если чек не выдан – ИП-плательщик должен начислить и заплатить страховые взносы.

Кроме того, ИП не сможет учесть расходы на покупку товаров/работ/услуг у самозанятых, если не получит чек, добавляет Минфин.

Если между ИП и самозанятым возникли разногласия по поводу выдачи чека – их можно урегулировать в рамках гражданско-правовых отношений, уточняет ведомство.

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