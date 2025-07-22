Для поездок в Китай и Монголию водителям создадут «Синюю карту»

Чтобы упростить путешествия и поездки жителей приграничных регионов, а также грузоперевозки, РФ ведет переговоры с Китаем и Монголией о запуске международной системы ОСАГО — «Синей карты».

Жители страны смогут поехать в Китай и Монголию на своем автомобиле по «Синей карте» — это аналог «Зеленой карты».

РФ подключится к международной системе ОСАГО, но это будет не раньше 2027 года. Изменения позволят упростить грузоперевозки и облегчить путешествия в пограничные страны. Об этом пишут «Известия».

До 30 июня 2023 года Россия входила в систему международного страхования автогражданской ответственности («Зеленая карта»), но из-за санкций членство страны приостановили. После чего создали «Синюю карту», пока что к новой системе присоединилась только Белоруссия.

Подключиться «Синей карте» собирается Казахстан, Киргизия, а также переговоры ведут с Монголией и Китаем. Не исключено, что участниками станут другие страны Азии, в том числе и Иран, Тунис и Марокко. Чтобы запустить проект, нужно в каждой стране скорректировать законы.

«Потенциальная аудитория может исчисляться сотнями тысяч пользователей, а в перспективе — даже миллионами, если к проекту присоединятся новые страны, такие как Турция, Китай и государства Центральной Азии», — сказали в «Совкомбанк Страховании».

Главное удобство «Синей карты» — водителю не надо покупать страховку в каждой стране, которую он посещает на автомобиле. Система покрывает ответственность во всех странах-участниках соглашения. Кроме того, «Синяя карта» может быть на 20-30% дешевле местных аналогов ОСАГО. В случае аварии выплаты придут в национальной валюте страны, в которой произошло ДТП.