Налоговики ищут злоупотребления со стороны бизнеса в отношении самозанятых
Режим самозанятости может приводить к злоупотреблениям со стороны бизнеса, который привлекает самозанятых для выполнения работ и оказания услуг, считает региональное УФНС.
Например, на оплату физлицу по ГПД не начисляют страховые взносы, и с этой выплаты не удерживают НДФЛ.
Поэтому работодатели в целях незаконной налоговой оптимизации не заключают трудовые договоры с работниками, а просят их зарегистрироваться в качестве самозанятых. Так работодатель становится «заказчиком», а работник – «исполнителем». А зарплата становится оплатой работ или услуг по договору ГПХ. Хотя фактически складываются трудовые взаимоотношения, поясняет УФНС.
Налоговики ищут такие инциденты, в том числе отбирают в группу риска компании и ИП, заключающие НПД с самозанятыми, по таким критериям:
продолжительность работы;
единственный источник дохода;
периодичность выплат;
централизованный учет;
групповые переходы;
прямые нарушения (работа с самозанятыми, которые были сотрудниками этого работодателя менее двух лет назад).
Налоговая рекомендует работодателям не использовать такую незаконную налоговую оптимизацию. А самозанятых предупреждает, что замена трудовых договоров договорами ГПХ забирает у них ряд преимуществ и гарантий по сравнению с работниками, находящимися в трудовых отношениях.
Начать дискуссию