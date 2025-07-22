Налоговики ищут злоупотребления со стороны бизнеса в отношении самозанятых

Компании и ИП, которые заменяют трудовые отношения ГПД, относят к группе риска по ряду критериев.

Режим самозанятости может приводить к злоупотреблениям со стороны бизнеса, который привлекает самозанятых для выполнения работ и оказания услуг, считает региональное УФНС.

Например, на оплату физлицу по ГПД не начисляют страховые взносы, и с этой выплаты не удерживают НДФЛ.

Поэтому работодатели в целях незаконной налоговой оптимизации не заключают трудовые договоры с работниками, а просят их зарегистрироваться в качестве самозанятых. Так работодатель становится «заказчиком», а работник – «исполнителем». А зарплата становится оплатой работ или услуг по договору ГПХ. Хотя фактически складываются трудовые взаимоотношения, поясняет УФНС.

Налоговики ищут такие инциденты, в том числе отбирают в группу риска компании и ИП, заключающие НПД с самозанятыми, по таким критериям:

продолжительность работы;

единственный источник дохода;

периодичность выплат;

централизованный учет;

групповые переходы;

прямые нарушения (работа с самозанятыми, которые были сотрудниками этого работодателя менее двух лет назад).

Налоговая рекомендует работодателям не использовать такую незаконную налоговую оптимизацию. А самозанятых предупреждает, что замена трудовых договоров договорами ГПХ забирает у них ряд преимуществ и гарантий по сравнению с работниками, находящимися в трудовых отношениях.