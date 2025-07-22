Заполняйте декларацию по НДС за первое полугодие 2025 года вместе со специалистом!
В учете НДС происходит очень много изменений как в законодательстве, так и в 1С. Помимо этого многие плательщики НДС по декларации НДС за 1 квартал получили требования ФНС. Мы пошагово разберем алгоритм подготовительной работы и расчета и заполнения декларации по НДС за 1 квартал. Мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3» состоится 23 июля в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Настройка учета НДС в программе 1С.
Проверка полноты отражения первичных операций в программе.
Формирование отчета «Наличие счет-фактур».
Проверка взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.
Помощник по учету НДС в 1С.
Отчет «Экспресс-проверка».
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС
Проверка правильности заполнения.
Выгрузка и отправка декларации.
Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».
Ждем вас на вебинаре 23 июля в 11:00 мск!
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