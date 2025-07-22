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Декларация по НДС

Заполняйте декларацию по НДС за первое полугодие 2025 года вместе со специалистом!

На мастер-классе аудитор поможет заполнить декларацию по НДС, чтобы вы не допустили ошибки и не получили претензии налоговиков.

В учете НДС происходит очень много изменений как в законодательстве, так и в 1С. Помимо этого многие плательщики НДС по декларации НДС за 1 квартал получили требования ФНС. Мы пошагово разберем алгоритм подготовительной работы и расчета и заполнения декларации по НДС за 1 квартал. Мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3» состоится 23 июля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Настройка учета НДС в программе 1С.

  2. Проверка полноты отражения первичных операций в программе.

  3. Формирование отчета «Наличие счет-фактур».

  4. Проверка взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.

  5. Помощник по учету НДС в 1С.

  6. Отчет «Экспресс-проверка».

  7. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС

  8. Проверка правильности заполнения.

  9. Выгрузка и отправка декларации.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 23 июля в 11:00 мск!

Автор

Михаил Жуховицкий

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

В мире обнала произошло поистине драматическое событие. Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
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Комментарии

1
  • Елена Фомина
    Главный бухгалтер

    Как это "Заполняйте декларацию по НДС за первое полугодие 2025 года вместе со специалистом!" Не знала, что есть НД по НДС за полугодие

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