📅 До 28 июля 2025 компании должны заплатить налоги

Налоговики напомнили об обязанности перечислить авансы по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество.

28 июля 2025 года – последний день для уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам и по налогу на имущество за второй квартал или полугодие, напоминает ФНС.

Есть исключение: если законами субъектов РФ не предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу или налогу на имущество организаций, или законами властей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральной территории «Сириус» – по земельному налогу. Узнать об этом можно на сайте ФНС через сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Также есть исключения для бизнеса, работающего на территории Краснодарского края и пострадавшего от разлива нефтепродуктов. Для них сроки уплаты авансов продлили: постановления Правительства от 09.04.2025 № 466 и от 08.05.2025 № 611.

Для распределения авансовых платежей в бюджет нужно отправить уведомление до 25 июля. Это можно сделать по ТКС или через ЛК налогоплательщика.

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