Ливень может считаться уважительной причиной опоздания на работу

Если сотрудник не мог предсказать, что будет ливень или перекроют дорогу, то работодатель должен признать уважительной эту причину опоздания. Однако стоит подготовить доказательства, если придется разбираться в суде.

В ТК нет закрытого списка уважительных причин для опоздания или отсутствия на работе. Каждый случай работодатель будет оценивать индивидуально с учетом тяжести проступка.

Например, если из-за неожиданного сильного дождя перекрыли дорогу, то работодатель должен это принять эту причину, поскольку сотрудник не мог предсказать, что это случится. Однако уважительной причиной не будет автомобильная пробка, которая каждый день собирается возле дома сотрудника. В этом случае он мог это предугадать.

«Суды признают опоздание уважительным, если работник принял разумные меры, но объективно не мог добраться до работы», — сказал управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Специалисты по праву рекомендую сотрудникам, которые опаздывают, фиксировать причины задержки и документально подтверждать их. Например, суд принял сторону сотрудницы, которая не смогла вовремя добраться до работы из-за снегопада и отсутствия общественного транспорта. В доказательство она представила справки из ЖКХ, сводки Гидрометцентра. Также можно сделать скриншоты из сервисов навигации, подготовить фото- и видеоматериалы.

Кроме того, стоит заранее предупредить работодателя о попытках добраться до работы.