За 60 тыс. рублей можно купить себе 1 пенсионный балл
Для этого нужно зарегистрироваться в СФР и оплатить добровольные взносы.
1 год регистрации = 1 год стажа.
В 2025 году взносы за 1 год регистрации = 59 241,60 руб. Это минимальная сумма.
Максимальная сумма взносов за 2025 год = 473 932,80 руб.
Но имейте в виду, что не вся эта уплаченная вами сумма будет пересчитана в пенсионные баллы. Учитывают только индивидуальную часть тарифа. Норматив пересчета (72,73%) описан в статье 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ.
За минимальные взносы начислят 0,975 пенсионных балла, за максимальные – 7,799 баллов.
Таким образом, чтобы купить 1 балл к пенсии, необходимо уплатить около 61 тыс. рублей.
Как в 2025 году заработать пенсионные баллы, сколько они стоят, как их купить, мы подробно разбирали тут.
Комментарии1
средняя пенсия 25*12=300 тыс.рублей
а за 1,5 миллиона можно купить допутинский пенсионный возраст...
можно выкупить человека из трудового рабства...