За 60 тыс. рублей можно купить себе 1 пенсионный балл

Для права на пенсию нужно иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Если их не хватает, то и баллы, и стаж можно докупить.

Для этого нужно зарегистрироваться в СФР и оплатить добровольные взносы.

1 год регистрации = 1 год стажа. В 2025 году взносы за 1 год регистрации = 59 241,60 руб. Это минимальная сумма.

Максимальная сумма взносов за 2025 год = 473 932,80 руб.

Но имейте в виду, что не вся эта уплаченная вами сумма будет пересчитана в пенсионные баллы. Учитывают только индивидуальную часть тарифа. Норматив пересчета (72,73%) описан в статье 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ.

За минимальные взносы начислят 0,975 пенсионных балла, за максимальные – 7,799 баллов.

Таким образом, чтобы купить 1 балл к пенсии, необходимо уплатить около 61 тыс. рублей.

Как в 2025 году заработать пенсионные баллы, сколько они стоят, как их купить, мы подробно разбирали тут.