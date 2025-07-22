Налоговики объяснили, какой налог нужно уплатить ИП на ПСН при продаже прицепа

Поскольку доход от продажи прицепа нельзя учесть при применении патента, то его нужно обложить УСН или НДФЛ в зависимости от второй системы налогообложения ИП.

В чате ФНС у пользователя возник вопрос о том, какой налог следует уплатить.

Ситуация такая: ИП оказывает транспортные услуги и применяет патентную систему налогообложения (ПСН). Предприниматель продал прицеп, который использовался для нужд ИП. Покупатель перевел деньги на расчетный счет ИП.

Представитель ФНС ответил, что при применении ПСН не учитывается доход от продажи прицепа. С продажи нужно уплатить УСН или НДФЛ. Что именно — будет зависеть от второй системы налогообложения, которую применяет ИП.

Недавно мы писали о том, когда предпринимателю выгодно перейти на ПСН.