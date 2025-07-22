В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке

Соцфонд массово рассылает сообщение о некорректном коде ОКЗ. Чаще всего ошибок нет, но ответ на уведомление написать надо.

Бухгалтеры жалуются, что СФР присылает уведомления о неправильном коде ОКЗ.

Так, в сервисе Клерк.Консультации жалуются, что получили уведомление о неправильном коде ОКЗ для 5 сотрудников компании — на инженеров АСУТП с кодом 2511.8 и менеджера с кодом 1222.8.

Уже выяснилось, что это, скорее всего, массовый сбой в СФР. О таких же уведомлениях пишут и в соцсетях «Клерка»:

«У меня было написано "ИЛС не соответствует ОКЗ"», — пишет участник обсуждения.

У других «придрались» к менеджерам по логистике, слесарю и другим должностям. Кому-то указали несуществующие переводы, прием на работу на год позже, чем указано в отчете, добавили несуществующие должности.

Уведомление получили по разным организациям. Иногда и правда в СФР нашли реальные ошибки, но чаще специалисты отписывались, что код соответствует занимаемой должности.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» тоже обсуждают этот сбой.

«Пришло уведомление об устранении ошибок в СЗВ-ТД, код ОКЗ не соответствует выполняемой функции», — пишет бухгалтер.

Некоторым удалось дозвониться до СФР, и ответ получили такой: «Если отчет был сдан, то нужно в ответ на уведомление написать, что корректировка не требуется, и указать свой ИНН».

Это подтверждает еще одна участница обсуждения: «Сказали, что если считаете, что у вас все верно, то просто в ответе так и пишите – верно, отменяющее сдавать не требуется».

Еще в одном случае в Соцфонде посоветовали оставить коды как есть, но написать письмо, и разъяснить, чем именно занимается человек на ставке.