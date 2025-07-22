«АльфаСтрахование» выплатит 15 млн рублей пострадавшим из-за задержки авиарейсов

Сервис моментальных выплат позволяет пассажирам получить выплаты от страховой компании менее чем за одну минуту. Никаких документов предоставлять не нужно, система автоматически отследит рейс, который задержали.

Больше 4,2 тыс. человек получат выплаты от «АльфаСтрахования» на сумму больше 15 млн рублей. Такую компенсацию компания выделит тем, кто пострадал от задержек рейсов в выходные 19-20 июля 2025 года.

Система автоматически отследит рейс застрахованного пассажира и направит ему уведомление о страховом случае с уже рассчитанной суммой выплаты. Ее размер зависит от продолжительности задержки. Затем деньги поступят на банковскую карту клиента.

«Все выплаты производятся независимо от услуг, полученных пассажиром в связи с задержкой от перевозчика. Все, что требуется — перейти по ссылке в полученном от компании смс-сообщении, чтобы пройти идентификацию», — сказано на сайте компании.

Сервис моментальных выплат при задержке авиарейса позволяет получить компенсацию менее чем за минуту.

С 19 по 20 июля 2025 года в аэропортах Москвы отменили порядка 300 рейсов.