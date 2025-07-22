«АльфаСтрахование» выплатит 15 млн рублей пострадавшим из-за задержки авиарейсов
Больше 4,2 тыс. человек получат выплаты от «АльфаСтрахования» на сумму больше 15 млн рублей. Такую компенсацию компания выделит тем, кто пострадал от задержек рейсов в выходные 19-20 июля 2025 года.
Система автоматически отследит рейс застрахованного пассажира и направит ему уведомление о страховом случае с уже рассчитанной суммой выплаты. Ее размер зависит от продолжительности задержки. Затем деньги поступят на банковскую карту клиента.
«Все выплаты производятся независимо от услуг, полученных пассажиром в связи с задержкой от перевозчика. Все, что требуется — перейти по ссылке в полученном от компании смс-сообщении, чтобы пройти идентификацию», — сказано на сайте компании.
Сервис моментальных выплат при задержке авиарейса позволяет получить компенсацию менее чем за минуту.
С 19 по 20 июля 2025 года в аэропортах Москвы отменили порядка 300 рейсов.
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