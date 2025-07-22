Депутаты приняли закон о маркетплейсах. Он заработает с 1 октября 2026 года

Маркетплейсы и другие платформы, которые принимают оплату за товары и услуги, будут работать по новым правилам с октября 2026 года.

22 июля 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон по платформенной экономике. Он будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов и других площадок, которые выступают посредниками при совершении сделок и дают возможность оплачивать товары или услуги.

Владельцам цифровых платформ запретили проводить манипуляции с поисковой выдачей. Если покупатель установил сортировку по конкретному критерию, то ему нельзя подсунуть другие карточки товаров, продвижение которых оплачено.

Платформы будут обязаны проверять информацию о партнерах через портал Госуслуги, реестры ИП и юрлиц.

Права продавцов будут лучше защищены системой досудебного урегулирования споров с владельцем платформы. Также запрещено автоматическое участие в акциях и устанавливать скидки на товары без согласия самих селлеров.

Операторы платформ будут обязаны взаимодействовать с налоговыми и другими госорганами. Карточку товара могут не пропустить, если продавец не выполнил требования по маркировке товаров.

Поправки вступят в силу с 1 октября 2026 года. Хотя изначально их собирались применять с марта 2027 года. Почему перенесли срок — можно прочитать здесь.