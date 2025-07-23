Взносы членов ТПП на УСН не облагаются налогом, если соответствуют целям деятельности организации

Целевые поступления от участников НКО не учитываются в налоговой базе. Считать ли их целевыми – зависит от вида деятельности, записанного в уставе.

Минфин разъяснил порядок налогообложения членских взносов Торгово-промышленной палаты (ТПП) на УСН.

В письме от 04.03.2025 № 03-11-06/2/20971 ведомство указало, что при определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК. В частности, не учитывают целевые поступления на содержание НКО и взносы участников или членов таких организаций.

ТПП – это негосударственная НКО, созданная для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности.

Членские взносы считаются целевыми и не учитываются в налоговой базе на УСН, если получены в соответствии с законодательством о НКО. И при оценке целевого назначения взносов нужно учитывать вид деятельности, предусмотренный уставом организации, уточнил Минфин.

В других случаях такие взносы учитывают в налоговой базе по УСН в общем порядке.

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