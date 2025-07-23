💻 Депутаты установили требования к значимым разработчикам ПО
22 июля 2025 года Госдума приняла в третьем чтении закон о требованиях к значимым разработчикам ПО.
Условия получения статуса:
компания под контролем РФ, ее субъектов или граждан;
заключили с правительством соглашение о разработке или модернизации ПО за счет собственных средств в целях импортозамещения в рамках особо значимых проектов.
Кабмин сможет устанавливать дополнительные требования к таким разработчикам.
Перечень значимых разработчиков будет вести Минцифры.
Для значимых разработчиков введут меры поддержки по механизму «рынок в обмен на инвестиции». Разрабатывать ПО будут под требования заказчиков за счет частных инвестиций, а государство обеспечит спрос на этот продукт и преференции на госзакупках.
Предусмотрено, что если госорганам или для объектов критической информационной инфраструктуры нужен софт, включенный в Единый реестр российского ПО, то теперь это требование считается выполненным, если используется программа из перечня ПО, разработанного для собственных нужд.
Также Минцифры определит НКО – оператора реестра российского ПО. Ее учредителем будет РФ, функции и полномочия учредителя будут у Минцифры.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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