Организация-цессионарий не удерживает НДФЛ с выплаты цеденту-физлицу

По нормам Гражданского кодекса кредитор (цедент) может передать право требования долга другому лицу (цессионарию) по договору цессии. Если цедент – физлицо, а цессионарий – юрлицо, у последнего не будет обязанностей налогового агента по НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-04-06/95725.

Выплата, производимая цессионарием цеденту по договору уступки права требования, облагается НДФЛ.

Но платить налог и декларировать этот доход должен сам налогоплательщик (цедент).

Согласно статье 228 НК РФ физлица самостоятельно производят исчисление и уплату НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества и имущественных прав.

Право требования – это имущественное право.

Поэтому цедент-физлицо при получении денег от цессионария должен до 30 апреля следующего года сдать 3-НДФЛ и до 15 июля уплатить налог.

Ранее Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65927 пояснял, что при расчете НДФЛ с продажи права требования по займу можно учесть расходы.