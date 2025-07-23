Организация-цессионарий не удерживает НДФЛ с выплаты цеденту-физлицу
Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-04-06/95725.
Выплата, производимая цессионарием цеденту по договору уступки права требования, облагается НДФЛ.
Но платить налог и декларировать этот доход должен сам налогоплательщик (цедент).
Согласно статье 228 НК РФ физлица самостоятельно производят исчисление и уплату НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества и имущественных прав.
Право требования – это имущественное право.
Поэтому цедент-физлицо при получении денег от цессионария должен до 30 апреля следующего года сдать 3-НДФЛ и до 15 июля уплатить налог.
Ранее Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65927 пояснял, что при расчете НДФЛ с продажи права требования по займу можно учесть расходы.
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