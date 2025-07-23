Специалист объяснит, как вести учет при продаже товаров через интернет-магазины
Продажи через интернет стремительно растут, а вместе с ними — и требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету.
Если вы — владелец интернет-магазина, бухгалтер или маркетплейс-менеджер, этот вебинар поможет вам правильно оформлять сделки и документооборот, соблюдать закон о персональных данных и избегать штрафов, настроить онлайн-кассу и программное обеспечение для автоматизации учета, а также вести бухгалтерию и налогообложение без ошибок.
Приходите на бесплатный вебинар «Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета». Он состоится 24 июля в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
1. Организация продаж через интернет-магазин.
• Схема взаимодействия с покупателем: оферта, оплата, доставка, возвраты.
2. Персональные данные покупателей.
• Требования 152-ФЗ: сбор, хранение и защита данных.
• Политика конфиденциальности и согласие клиентов.
3. Первичные документы и документы на доставку.
• Чек, товарная накладная (ТОРГ-12), УПД, транспортная накладная.
• Как правильно оформить возврат и корректировку.
4. Программное обеспечение и онлайн-кассы.
• Выбор CRM, интеграция с 1С и сервисами доставки.
• Работа с ОФД, фискальными накопителями и облачными кассами.
5. Бухгалтерский и налоговый учет.
• Учет выручки, себестоимости и расходов на логистику.
• Особенности работы с эквайрингом и электронными платежами.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 24 июля в 11:00 мск!
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