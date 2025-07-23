Специалист объяснит, как вести учет при продаже товаров через интернет-магазины

Мы поможем разобраться в ключевых аспектах работы e-commerce: от оформления сделок до бухгалтерского учета и онлайн-касс.

Продажи через интернет стремительно растут, а вместе с ними — и требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету.

Если вы — владелец интернет-магазина, бухгалтер или маркетплейс-менеджер, этот вебинар поможет вам правильно оформлять сделки и документооборот, соблюдать закон о персональных данных и избегать штрафов, настроить онлайн-кассу и программное обеспечение для автоматизации учета, а также вести бухгалтерию и налогообложение без ошибок.

Приходите на бесплатный вебинар «Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета». Он состоится 24 июля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Организация продаж через интернет-магазин.

• Схема взаимодействия с покупателем: оферта, оплата, доставка, возвраты.

2. Персональные данные покупателей.

• Требования 152-ФЗ: сбор, хранение и защита данных.

• Политика конфиденциальности и согласие клиентов.

3. Первичные документы и документы на доставку.

• Чек, товарная накладная (ТОРГ-12), УПД, транспортная накладная.

• Как правильно оформить возврат и корректировку.

4. Программное обеспечение и онлайн-кассы.

• Выбор CRM, интеграция с 1С и сервисами доставки.

• Работа с ОФД, фискальными накопителями и облачными кассами.

5. Бухгалтерский и налоговый учет.

• Учет выручки, себестоимости и расходов на логистику.

• Особенности работы с эквайрингом и электронными платежами.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 24 июля в 11:00 мск!