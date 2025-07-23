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Суд признал Промтрансбанк банкротом после отзыва лицензии

После того, как Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка, суд признал организацию банкротом.

23 июля 2025 года Арбитражный суд Республики Башкортостан признал банкротом Промтрансбанк. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В реестр банкротства включат все признанные обоснованными требования кредиторов. Информация о дате закрытия появится на сайте АСВ и сайте банка.

«Если кредитор предъявил свое требование в период действия временной администрации, направлять его повторно конкурсному управляющему не требуется», — сказано в телеграм-канале АСВ.

15 апреля 2025 года мы писали, что Центробанк отозвал у Промтрансбанка лицензию. Регулятор принял такое решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты регулятора, а также требования антиотмывочного законодательства.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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