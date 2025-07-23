Суд признал Промтрансбанк банкротом после отзыва лицензии
23 июля 2025 года Арбитражный суд Республики Башкортостан признал банкротом Промтрансбанк. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В реестр банкротства включат все признанные обоснованными требования кредиторов. Информация о дате закрытия появится на сайте АСВ и сайте банка.
«Если кредитор предъявил свое требование в период действия временной администрации, направлять его повторно конкурсному управляющему не требуется», — сказано в телеграм-канале АСВ.
15 апреля 2025 года мы писали, что Центробанк отозвал у Промтрансбанка лицензию. Регулятор принял такое решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты регулятора, а также требования антиотмывочного законодательства.
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