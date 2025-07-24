🚗 В первой половине 2025 рынок б/у электромобилей вырос на 7%
Рынок электромобилей с пробегом в первом полугодии 2025 вырос на 7% год к году: до 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным агентства "Автостат", за шесть месяцев 2025 года россияне приобрели 5 537 подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в январе - июне прошлого года», — пишет агентство.
Чаще всего россияне покупали:
Nissan – более 2 тыс. шт.;
Zeekr – 828 шт.;
Tesla — 705 шт.
Также в топ-5 брендов вошли Volkswagen и российский Evolute: 262 шт. и 225 шт. соответственно.
Среди моделей электромобилей с пробегом лидером стал Nissan Leaf: почти 2 тыс. единиц. На второе место вышел Zeekr 001 (581 шт.), затем Tesla Model 3 (325 шт.) и Model Y (169 шт). На пятом месте оказался Evolute i-PRO (163 шт.).
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