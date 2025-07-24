🏠Сенатор предлагает запретить ПВЗ и склады в жилых домах

Собственников пунктов выдачи заказов хотят «выселить» из помещений на первых этажах жилых домов. Им предлагают обратить внимание на другие коммерческие объекты, а также на логистические хабы за городом.

Сенатор Олег Голов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить бизнесу открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторы на первых этажах жилых домов.

Такая идея появилась после многочисленных жалоб жителей, которые недовольны погрузочно-разгрузочными работами и присутствием курьеров. Сенатор отметил, что ежедневно в непосредственной близости от жилых помещений появляется до 15 грузовых машин. Это приводит к повреждению как личных транспортных средств, так и фасадов зданий. Подъезды к домам временно блокируются, что не позволяет проехать экстренным службам, пишут «Известия».

Проблемы остаются нерешенными потому, что в действующем законе нет четкого определения понятия «даркстор». По мнению Олега Голова, определение нужно закрепить юридически, а затем запретить размещать подобные складские объекты в жилых домах.

Запрет на размещение складов и ПВЗ в жилых домах приведет к тому, что предпринимателям придется пересмотреть свою бизнес-модель, искать альтернативные помещения, а также быть готовыми к увеличению логистических издержек.

В качестве альтернативы жилым домам бизнесу предложили обратить внимание на специализированные логистические хабы на окраинах города, на нежилые коммерческие помещения и промышленные объекты, которые не используются. Еще один вариант — модульные конструкции в специальных местах, например, в транспортных узлах.

По данным «Яндекс Карт» на начало марта 2025 года, в стране работало 185 тыс. ПВЗ. Их число выросло на 42% по сравнению с 2024 годом.