Таможенники нашли контрафакт в посылках на сумму более 233 млн рублей

Специалисты задержали 3 тысячи посылок с неоригинальными кроссовками, автомобильными аксессуарами и сумками.

С начала 2025 года Центральная почтовая таможня (ЦПТ) нашла контрафактные товары в более 3 тыс. посылках. Их стоимость превысила 233 млн рублей.

Чаще всего по почте отправляли контрафактные аксессуары для автомобилей, сумки, обувь, технику по уходу за волосами, игрушки, косметику и лекарства.

«Третий год мы успешно используем "Библиотеку эталонных изображений", которая содержит способы и критерии выявления таких товаров, вплоть до вида упаковки», — сказал начальник ЦПТ Алексей Накрошаев.

Сотрудники таможни пресекли пересылку белее 1,7 пар неоригинальных кроссовок, 800 поддельных автомобильных брелоков, наклеек и свечей зажигания, а также 500 фейковых сумок.

Больше всего контрафактной продукции задержали на постах в Казани, Новосибирске, Владивостоке и в Москве.