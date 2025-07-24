Таможенники нашли контрафакт в посылках на сумму более 233 млн рублей
С начала 2025 года Центральная почтовая таможня (ЦПТ) нашла контрафактные товары в более 3 тыс. посылках. Их стоимость превысила 233 млн рублей.
Чаще всего по почте отправляли контрафактные аксессуары для автомобилей, сумки, обувь, технику по уходу за волосами, игрушки, косметику и лекарства.
«Третий год мы успешно используем "Библиотеку эталонных изображений", которая содержит способы и критерии выявления таких товаров, вплоть до вида упаковки», — сказал начальник ЦПТ Алексей Накрошаев.
Сотрудники таможни пресекли пересылку белее 1,7 пар неоригинальных кроссовок, 800 поддельных автомобильных брелоков, наклеек и свечей зажигания, а также 500 фейковых сумок.
Больше всего контрафактной продукции задержали на постах в Казани, Новосибирске, Владивостоке и в Москве.
Комментарии2
А что, "параллельный импорт" запретили?
Дели то куда?