🤰 Отпуск по беременности и родам – это право сотрудницы, а не обязанность

Отпуск по беременности и родам предоставляется только по заявлению женщины. Если она хочет продолжить работу до более позднего срока, чем указано в больничном листе из женской консультации – работодатель оказать не вправе, отмечает Роструд.

Согласно ст. 255 ТК, отпуск по БиР предоставляют по заявлению беременной женщины на основании выданного листка нетрудоспособности. Отпуск длится 70 дней до родов (в случае многоплодной беременности — 84дня) и 70 календарных дней после родов (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110).

Отпуск по беременности и родам рассчитывают суммарно и предоставляют женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.