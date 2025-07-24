ИП, который бесплатно использует транспорт физлица, должен платить налог

Доход от безвозмездной аренды учитывается на УСН, а арендодатель не освобождается от уплаты налогов. Сделку нужно правильно оформить, чтобы не доначислили НДФЛ и НДС.

ИП может заключить с физлицом договор безвозмездного пользования грузовым автомобилем, чтобы использовать ТС в предпринимательской деятельности.

Но такая сделка имеет налоговые последствия и для ИП, и для арендодателя-физлица, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Так, у ИП возникает внереализационный доход в натуральной форме в размере рыночной стоимости аренды аналогичного автомобиля. Этот доход учитывается в налоговой базе на УСН с любым объектом.

У арендодателя остается обязанность платить транспортный и имущественный налоги – так как право собственности не переходит к ИП.

При этом НДС не начисляется, так как безвозмездная передача не считается реализацией.

НДФЛ платить не нужно, если арендодатель не получает денежного вознаграждения.

Но есть риск переквалификации договора. Если ИП использует автомобиль в коммерческих целях, а арендодатель — его родственник или аффилированное лицо, налоговая может признать сделку фиктивной и доначислить НДФЛ и НДС.

Поэтому важно оформить акт приема-передачи грузовика, а в договоре желательно указать рыночную стоимость аренды – чтобы эту сумму использовать для расчет налога на упрощенке.

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