За продажу игровых аккаунтов не будут наказывать

Уголовная ответственность за передачу данных для входа в электронные сервисы не будет действовать на тех, кто без злого умысла занимается продажей игровых аккаунтов.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин объяснил, что геймеров не будут наказывать за продажу игровых аккаунтов. Однако ответственность будут нести только те, кто рассматривают аккаунты цифровых сервисов как средство совершения преступлений.

«Если аккаунт продается или сдается в аренду без преступного умысла (например, для обхода несправедливых санкций и ограничений западных платформ), то и наказывать не за что», — написал Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

22 июля 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон об уголовной ответственности за передачу данных для входа в аккаунты электронных сервисов.

Недавно мы писали, что за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, будут штрафовать до 5 тыс. рублей.