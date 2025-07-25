Минфин до 2028 года не будет бизнесу на УСН ужесточать условия уплаты НДС

Власти рассматривали идею до 30 млн рублей уменьшить доходы бизнеса на УСН для уплаты НДС. Сейчас освобождение от уплаты этого налога получают те, кто заработал не больше 60 млн в год.

По крайней мере до 2028 года Минфин откажется пересматривать пороговое значение по доходам малого бизнеса для уплаты НДС.

Сейчас налог нужно платить, если годовой доход предпринимателя превышает 60 млн рублей. Это значение хотели пересмотреть в сторону уменьшения до 30 млн рублей, однако после от такой идеи отказались, пишут «Известия».

«Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН не ранее 2028 года, так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он добавил, что если порог по доходам будет пересмотрен, то предпринимателей об этом предупредят заранее, чтобы у них была как минимум пара лет на адаптацию.

«Опора России» предупредила о негативных последствиях снижения порога по НДС. На малый бизнес вырастет налоговая нагрузка, что заставит часть компаний уйти в тень. Последствия скажутся и на бюджетных поступлениях, и на росте цен — поскольку честным предприятиям придется перекладывать на потребителей возросшие расходы на бухгалтерию.

Экономист Андрей Бархота считает, что Минфин отказался ужесточать условия по УСН из-за того, что хочет дождаться стабильной инфляции в 4-6%, иначе ужесточение налоговой политики обернется риском банкротств.

Сейчас НДС платят около 4% компаний на УСН, это те, кто в 2024 году заработал больше 60 млн рублей.