Совет Федерации одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов

За умышленный поиск заведомо противоправного контента будут штрафовать до 5 тысяч рублей.

25 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому до 5 тыс. рублей будут штрафовать за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN.

Физлиц, которые умышленно ищут заведомо противоправный контент и получают к нему доступ с помощью VPN-сервисов, могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тыс. рублей.

Закон также введет новую ст. 274.4 УК, по которой за незаконную передачу абонентских номеров будет штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Такая же ответственность наступит, если организовать деятельность по передаче информации, которая нужна для регистрации пользователей в интернете.

Суды будут признавать отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN или других программ для обхода ограничений.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены другие сроки.

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