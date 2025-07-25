🚛 «Автоваз» будет отдыхать с 28 июля по 17 августа, а «Камаз» сокращает рабочую неделю на один день

Во время корпоративного отпуска проведут ремонт и модернизацию оборудования на «Автовазе».

«Автоваз» уходит в корпоративный отпуск с 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С 28 июля по 17 августа 2025 года "Автоваз" традиционно уходит в единый корпоративный отпуск для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки», — говорится в сообщении.

У крупнейшего производителя грузовиков «Камаз» некоторые подразделения с 1 августа введут сокращенную на один день рабочую неделю.

Компания говорит о кризисе на рынке грузовых автомобилей. Неполную рабочую неделю введут в подразделениях, где нет полной загрузки, добавили представители «Камаза». По итогам первой половины 2025 года рынок грузовиков более 14 тонн сократился почти на 60%.

Ранее мы писали, что завод ГАЗ будет работать четыре дня в неделю из-за снижения спроса, а «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю.