Завод ГАЗ будет работать четыре дня в неделю из-за снижения спроса
В августе 2025 года Горьковский автозавод (ГАЗ) перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение руководство приняло из-за сокращения спроса на рынке коммерческих автомобилей.
По итогам первых шести месяцев 2025 года падение рынка в сегменте среднетоннажных грузовиков составило 40%, среди легких коммерческих автомобилей — 30%, а у автобусов — 60%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу завода.
С 21 июля по 3 августа 2025 сотрудники отправятся в плановый ежегодный отпуск, но подразделения завода продолжать работать по графику. Например, будет идти монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и окрасочном производствах.
Ожидается, что решение перейти на четырехдневку позволит сохранить рабочие места и скорректировать объем производства в соответствии со спросом.
Недавно мы писали, что «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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