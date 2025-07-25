Завод ГАЗ будет работать четыре дня в неделю из-за снижения спроса

Спрос на грузовики упал на 40%, на автобусы на 60%, а на легкие коммерческие автомобили — на 30%. Руководство приняло решение перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, чтобы скорректировать объемы производства.

В августе 2025 года Горьковский автозавод (ГАЗ) перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение руководство приняло из-за сокращения спроса на рынке коммерческих автомобилей.

По итогам первых шести месяцев 2025 года падение рынка в сегменте среднетоннажных грузовиков составило 40%, среди легких коммерческих автомобилей — 30%, а у автобусов — 60%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу завода.

С 21 июля по 3 августа 2025 сотрудники отправятся в плановый ежегодный отпуск, но подразделения завода продолжать работать по графику. Например, будет идти монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и окрасочном производствах.

Ожидается, что решение перейти на четырехдневку позволит сохранить рабочие места и скорректировать объем производства в соответствии со спросом.

Недавно мы писали, что «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю.