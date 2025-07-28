Коллекторам хотят разрешить выбивать долги за ЖКУ
Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предлагает разрешить переуступать права требования, которые касаются долго по коммунальным платежам. Обращения уже направили в Минстрой и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Сейчас управляющие компании не могут передавать долги жильцов третьим лица. Это запрещено п. 18 ст. 155 ЖК. Однако, если отказаться от этого запрета, то управляющие компании смогут улучшить ликвидность. В большинстве случаев за должников вынуждены платить УК, а это приводит к кассовым разрывам и сокращению денег на ремонт, пишет «Коммерсант».
В первом квартале 2023 года долги по ЖКУ составили 900 млрд рублей. До 30-50% задолженности приходится на УК, а не на ресурсоснабжающие организации.
Комментарии4
Ключевое слово: ВЫБИВАТЬ
я бы разрешил не долги выбивать, а ... зубы!
Я бы тоже разрешила, только коллекторам.
Это отдельная тема. Это бизнес модель которую нужно жестко вогнать в рамки и контролировать сугубо жёстко. Шаг вправо, шаг влево - безжалостная ликвидация предприятия. Они сами в этому привели/приводят, за всё время так и не нормализовали рынок, а их НАПКА это ширма.