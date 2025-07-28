Коллекторам хотят разрешить выбивать долги за ЖКУ

Управляющие компании просят снять запрет на передачу долгов по ЖКХ третьим лица, в том числе коллекторам. Это нужно, чтобы снизить кассовые разрывы, из-за которых не хватает денег на ремонт домов.

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предлагает разрешить переуступать права требования, которые касаются долго по коммунальным платежам. Обращения уже направили в Минстрой и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Сейчас управляющие компании не могут передавать долги жильцов третьим лица. Это запрещено п. 18 ст. 155 ЖК. Однако, если отказаться от этого запрета, то управляющие компании смогут улучшить ликвидность. В большинстве случаев за должников вынуждены платить УК, а это приводит к кассовым разрывам и сокращению денег на ремонт, пишет «Коммерсант».

В первом квартале 2023 года долги по ЖКУ составили 900 млрд рублей. До 30-50% задолженности приходится на УК, а не на ресурсоснабжающие организации.