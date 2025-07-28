⏳ 28 июля 2025 – последний день для своевременной уплаты налогов

Сегодня нужно заплатить авансовые платежи по транспортному, земельному налогам, по налогу на имущество и не только.

28 июля 2025 – крайний срок для уплаты таких налогов:

авансовый платеж по налогу на имущество за второй квартал или полугодие;

авансовый платеж по транспортному налогу за второй квартал;

авансовый платеж по земельному налогу за второй квартал;

авансовый платеж по налогу на прибыль организаций — за третий квартал, кто платит ежемесячно по фактической прибыли;

страховые взносы — за июнь;

НДФЛ — за период с 1 по 22 июля 2025;

1/3 НДС — за второй квартал 2025;

НДПИ — за июнь;

НПД — за июнь;

налог на УСН – за полугодие;

аванс по ЕСХН – за полугодие;

туристический налог – за второй квартал;

акцизы по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции — за июль.

Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.

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