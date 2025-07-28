⏳ 28 июля 2025 – последний день для своевременной уплаты налогов
28 июля 2025 – крайний срок для уплаты таких налогов:
авансовый платеж по налогу на имущество за второй квартал или полугодие;
авансовый платеж по транспортному налогу за второй квартал;
авансовый платеж по земельному налогу за второй квартал;
авансовый платеж по налогу на прибыль организаций — за третий квартал, кто платит ежемесячно по фактической прибыли;
страховые взносы — за июнь;
НДФЛ — за период с 1 по 22 июля 2025;
1/3 НДС — за второй квартал 2025;
НДПИ — за июнь;
НПД — за июнь;
налог на УСН – за полугодие;
аванс по ЕСХН – за полугодие;
туристический налог – за второй квартал;
акцизы по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции — за июль.
Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.
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