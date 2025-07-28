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Можно ли засудить директора, перенести полученный вычет по НДС, получить патент на розничную торговлю, а также чем грозит использование VPN: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 21 по 27 июля 2025 года.

  1. Когда работник не может требовать компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки 

  2. Декларация по НДС в 2025 году: что проверить перед сдачей компаниям и ИП на ОСНО и УСН. Конспект вебинара с видео

  3. Патент на розничную торговлю: кто может получить, как рассчитать его стоимость. Мини-курс

  4. Как в 2025 году считать отпускные, если зарплаты в расчетном периоде нет: примеры

  5. Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. Мини-курс

  6. Можно ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период

  7. Чем административное приостановление деятельности отличается от дисквалификации. Мини-курс

  8. Взыскать убытки с директора: можно или нет? Мнение судов

  9. Какой адрес указывать в заявлении на регистрацию кассы для выездной торговли. Мини-курс

  10. Штраф за VPN-2025: что случилось и чем грозит реклама и использование VPN, можно ли передавать сим-карту другому человеку? Правда и мифы

    Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

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