🏢 Для «умного дома» установят типовые требования безопасности

Концепция цифровизации многоквартирных домов должна синхронизировать работу органов власти, застройщиков и производителей ПО для умных домов.

Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Соответствующее Распоряжение от 24 июля 2025 года №1970-р опубликовано на сайте кабмина.

Концепция должна синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков ПО в этой сфере.

Практика внедрения «умного дома» в жилищно-коммунальном секторе расширяется. Поэтому власти хотят разработать единый подход для дальнейшего развития рынка российских цифровых решений. Также в концепции установлена цель повышения комфортности жизни в умных МКД.

Еще одно направление работы – обеспечение информационной безопасности устройств и цифровых систем, используемых в умных домах. Для этого составят типовые требования безопасности как для единой цифровой среды, так и для конкретных устройств и систем.

План конкретных мероприятий по реализации концепции разработает Минцифры совместно с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими заинтересованными ведомствами. Документ должны внести в Правительство в течение 6 месяцев.