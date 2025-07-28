68% сотрудников получают рабочие сообщения во время отпуска

Бесконечные рабочие переписки во время отпуска могут привести сотрудника к выгоранию.

Большинство россиян (68%) продолжают получать сообщения по работе даже во время отдыха. 18% сталкиваются с информацией из рабочих чатов регулярно, а 50% — периодически.

Только 9% рассказали, что коллеги уважают их право на отдых и не беспокоят. Об этом сказано в исследовании Контур.Толк. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

46% стараются деликатно реагировать на рабочие сообщения. Обычно говорят, что находятся в отпуске и смогут ответить позже. Частично включаются в переписку 26%, особенно если вопрос срочный. Всегда отвечают 8% сотрудников. Остальные не отвечают вплоть до возвращения на работу.

Полностью расслабиться в отпуске не могут 19% россиян. Им приходится даже менять свои планы из-за сообщений с работы. Половина респондентов рассказала, что испытывает стресс только от экстренных задач, а 31% уверен, что умеет отключаться от работы, поэтому сообщения не мешают отдыху.

«Если сотрудник не может отключиться даже во время отдыха, это приведет к выгоранию. Один из шагов в этом направлении — разделение рабочих и личных коммуникаций, в том числе с помощью корпоративных мессенджеров», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре.

Цифровая активность в отпуске отражается и на личной жизни: у 15% случались конфликты с близкими из-за рабочих чатов.

48% сотрудников предпочли промолчать, даже если были недовольны сообщениями в отпуске, и только 4% высказались прямо.