Депутаты хотят увеличить налоги для личных фондов

С 2025 года изменилась ставка по налогу на прибыль и шкала НДФЛ, однако это не затронуло личные фонды. Депутаты Госдумы хотят это изменить и предлагают поднять ставку до 22% или до 25%.

Депутат Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков предложили министру финансов Антону Силуанову увеличить налоговую ставку для личных фондов.

Они предлагают два варианта:

1. Увеличить ставку до 22% так же, как и при налогообложении по НДФЛ крупных доходов.

2. Поднять ставку до 25%, аналогично налогу на прибыль.

Личные фонды предоставляют преференции свои владельцам. Например, они могут создавать хозяйственные общества и участвовать в них. Об этом пишет ТАСС.

Авторы обращения указывают на то, что по смыслу фонд не отличается от коммерческой организации. Однако с 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20% до 25%, а для личных фондов условия налогообложения не изменились.

Более того, личные фонды несут субсидиарную ответственность только три года, а не 10 лет.