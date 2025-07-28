Депутаты хотят увеличить налоги для личных фондов
Депутат Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков предложили министру финансов Антону Силуанову увеличить налоговую ставку для личных фондов.
Они предлагают два варианта:
1. Увеличить ставку до 22% так же, как и при налогообложении по НДФЛ крупных доходов.
2. Поднять ставку до 25%, аналогично налогу на прибыль.
Личные фонды предоставляют преференции свои владельцам. Например, они могут создавать хозяйственные общества и участвовать в них. Об этом пишет ТАСС.
Авторы обращения указывают на то, что по смыслу фонд не отличается от коммерческой организации. Однако с 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20% до 25%, а для личных фондов условия налогообложения не изменились.
Более того, личные фонды несут субсидиарную ответственность только три года, а не 10 лет.
Комментарии1
А распространить всю прогрессивную шкалу на доходы в виде дивидендов нет у них желания?
Чтобы максимальная ставка была не 15%, а 22% и по дивидендам то же