✈️ Массовый сбой у «Аэрофлота» 28 июля: рейсы переносят и отменяют

Ответственность за кибератаку на «Аэрофлот» взяла хакерская группировка Silent Crow. По их словам, уничтожено 7 тыс. серверов и похищено 22 ТБ информации.

Утром 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» случился сбой. С 07:43 мск начали переносить и отменять рейсы.

В 10:12 мск из-за сбоя отменили 42 рейсов из Москвы и в Москву, затем число отмененных полетов выросло до 49. Отменили рейсы по направлениям в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу и Челябинск, пишут «Ведомости». Позже отменили полеты из Москвы и назад из Элисты, Кировска, Астаны, Красноярска.

«Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов, которые зарегистрировали багаж, обратиться в зал выдачи багажа московского аэропорта «Шереметьево» для его получения.

Деньги за билеты можно вернуть или переоформить билеты на полеты в ближайшие 10 дней. Оформить возврат или переоформление придется по месту покупки.

Позже пассажиров попросили покинуть аэропорт «Шереметьево».

Ответственность за кибератаку на «Аэрофлот» взяла хакерская группировка Silent Crow. По их заявлению, группировка уничтожила внутреннюю IT-инфраструктуру авиакомпании. Заявляется об уничтожении 7 000 физических и виртуальных серверов и похищении 22 ТБ информации.

В связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК. Причиной назвали сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки.

Из-за сбоя акции «Аэрофлота» упали на 3,9% по сравнению с закрытием торгов в воскресенье: до 56,61 руб. за бумагу.