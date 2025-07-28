Роскомнадзор успокоил россиян по поводу слухов о блокировке мессенджеров и VPN-сервисов
Ведомство просит доверять только официальной информации. Если власти решат все заблокировать – об этом скажут через официальные каналы.
На фоне слухов о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей доверять только официальной информации.
Решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке, напомнил РКН.
«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — заявили представители ведомства.
Ранее слухи о блокировке WhatsApp опроверг депутат Сергей Боярский.
Комментарии1
А ничего, что мы здесь живём? И знаем цену вашей официальной информации?
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Про youtube нам уже рассказывали.