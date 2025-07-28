Роскомнадзор успокоил россиян по поводу слухов о блокировке мессенджеров и VPN-сервисов

Ведомство просит доверять только официальной информации. Если власти решат все заблокировать – об этом скажут через официальные каналы.

На фоне слухов о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей доверять только официальной информации.

Решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке, напомнил РКН.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — заявили представители ведомства.

Ранее слухи о блокировке WhatsApp опроверг депутат Сергей Боярский.