⚡ Определены новые критерии интернет-рекламы
Правительство РФ установило четкие правила, по которым информация в интернете будет признаваться рекламой. Новые критерии, утвержденные постановлением от 24 июля 2025 г. № 1087, касаются владельцев соцсетей, маркетплейсов, поисковых систем и агрегаторов с аудиторией от 500 тыс. пользователей в сутки. Документ вступил в силу со дня официального опубликования (25.07.2025).
Что теперь считается рекламой?
Согласно постановлению, рекламой признается любая информация, которая направлена на привлечение внимания к товару, услуге, производителю или формирует интерес к ним. Речь идет о продвижении на рынке товаров, работ, услуг, средств индивидуализации юридических лиц и результатов интеллектуальной деятельности.
Правила распространяются на:
Маркетплейсы, где можно не только ознакомиться с товаром, но и сразу его купить.
Социальные сети и сервисы, где пользователи размещают информацию на личных страницах.
Поисковые системы и агрегаторы (за исключением тех, что используются для госнужд).
Что НЕ считается рекламой?
В постановлении приведен закрытый перечень исключений. Рекламой не являются:
Личные мнения пользователей, если они не содержат прямых призывов к покупке и не формируют избыточный интерес к товару.
Объявления о безвозмездной передаче вещей или животных.
Отзывы, размещенные в специальных разделах сайтов.
Информация о вакансиях, если в ней нет рекламы товаров или услуг.
Сведения о выставках и подобных мероприятиях на сайтах организаторов.
Почему это важно?
Нововведение напрямую связано с введением обязательных отчислений в размере 3% от доходов за квартал от распространения интернет-рекламы, направленной на российских потребителей. Собранные средства будут направлены на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие утвержденных правительством интернет-ресурсов.
Для владельцев крупных интернет-платформ и рекламодателей это означает необходимость четко разделять рекламный и нерекламный контент, а также готовиться к финансовой отчетности по новым правилам. Эксперты рекомендуют уже сейчас пересмотреть подходы к размещению информации и проконсультироваться с юристами для минимизации рисков.
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