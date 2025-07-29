⚡ Определены новые критерии интернет-рекламы

Правительство РФ с 25 июля 2025 года утвердило правила, по которым информация в интернете будет признаваться рекламой. Они касаются соцсетей, маркетплейсов, поисковиков и агрегаторов с аудиторией от 500 тыс. пользователей в сутки.

Правительство РФ установило четкие правила, по которым информация в интернете будет признаваться рекламой. Новые критерии, утвержденные постановлением от 24 июля 2025 г. № 1087, касаются владельцев соцсетей, маркетплейсов, поисковых систем и агрегаторов с аудиторией от 500 тыс. пользователей в сутки. Документ вступил в силу со дня официального опубликования (25.07.2025).

Что теперь считается рекламой?

Согласно постановлению, рекламой признается любая информация, которая направлена на привлечение внимания к товару, услуге, производителю или формирует интерес к ним. Речь идет о продвижении на рынке товаров, работ, услуг, средств индивидуализации юридических лиц и результатов интеллектуальной деятельности.

Правила распространяются на:

Маркетплейсы, где можно не только ознакомиться с товаром, но и сразу его купить.

Социальные сети и сервисы, где пользователи размещают информацию на личных страницах.

Поисковые системы и агрегаторы (за исключением тех, что используются для госнужд).

Что НЕ считается рекламой?

В постановлении приведен закрытый перечень исключений. Рекламой не являются:

Личные мнения пользователей, если они не содержат прямых призывов к покупке и не формируют избыточный интерес к товару.

Объявления о безвозмездной передаче вещей или животных.

Отзывы, размещенные в специальных разделах сайтов.

Информация о вакансиях, если в ней нет рекламы товаров или услуг.

Сведения о выставках и подобных мероприятиях на сайтах организаторов.

Почему это важно?

Нововведение напрямую связано с введением обязательных отчислений в размере 3% от доходов за квартал от распространения интернет-рекламы, направленной на российских потребителей. Собранные средства будут направлены на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие утвержденных правительством интернет-ресурсов.

Для владельцев крупных интернет-платформ и рекламодателей это означает необходимость четко разделять рекламный и нерекламный контент, а также готовиться к финансовой отчетности по новым правилам. Эксперты рекомендуют уже сейчас пересмотреть подходы к размещению информации и проконсультироваться с юристами для минимизации рисков.