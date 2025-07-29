Уже сегодня — срочный бесплатный вебинар по изменениям в ЕФС-1, кадрах и расчетах с персоналом!

СФР снова меняет форму отчета ЕФС-1, также изменяется порядок расчетов с персоналом. Разберитесь в последних нововведениях-2025 с помощью эксперта, чтобы не тратить время на самостоятельное изучение всех изменений, избежать ошибок и не получить штрафы.

В кадровом учете и расчетах с персоналом по оплате труда масса изменений. На бесплатном вебинаре «Срочный вебинар. Изменения в ЕФС-1, кадрах и расчетах с персоналом» подробно расскажем о последних изменениях, а также как это влияет на работу бухгалтера и кадровика и когда надо перестроиться на новый порядок работы. Он состоится 29 июля в 15:00 мск.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Изменения в ТК РФ:

некоторые виды отпусков;

изменения по отдельным категориям работников.

2. Обновление порядка расчета с персоналом:

премии, в том числе лишение премий;

командировки;

средний заработок;

ночная надбавка;

надбавка за вахтовый метод работы и др.

3. Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!