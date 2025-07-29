Уже сегодня — срочный бесплатный вебинар по изменениям в ЕФС-1, кадрах и расчетах с персоналом!
В кадровом учете и расчетах с персоналом по оплате труда масса изменений. На бесплатном вебинаре «Срочный вебинар. Изменения в ЕФС-1, кадрах и расчетах с персоналом» подробно расскажем о последних изменениях, а также как это влияет на работу бухгалтера и кадровика и когда надо перестроиться на новый порядок работы. Он состоится 29 июля в 15:00 мск.
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Изменения в ТК РФ:
некоторые виды отпусков;
изменения по отдельным категориям работников.
2. Обновление порядка расчета с персоналом:
премии, в том числе лишение премий;
командировки;
средний заработок;
ночная надбавка;
надбавка за вахтовый метод работы и др.
3. Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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