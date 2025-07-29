ЦБ: рост кредитования экономики замедлился

Рост кредитования в июне 2025 составил 0,3% против 1,1% в мае.

Рост кредитования российской экономики в июне 2025 года продолжил замедляться и составил 0,3%. В мае этого же года он составлял 1,1%, сообщил Центробанк.

«В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае», — пишет регулятор.

Рост кредита экономике произошел за счет корпоративного кредитования: требования к компаниям за июнь выросли на 0,4% против 1,4% месяцем ранее.

«Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты», — уточнил ЦБ.

При этом кредитование населения существенно замедлилось: июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%.