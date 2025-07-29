Селлеров будут информировать об изменениях в оферте за 15 дней

Чтобы новый закон о платформенной экономике работал, нужно создать дополнительные подзаконные акты и реестры.

На днях Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике. Он будет регулировать работу маркетплейсов и других цифровых площадок, которые принимают от клиентов оплату товаров или услуг.

Основные положения закона следующие:

маркетплейсы должны запустить систему досудебного рассмотрения жалоб и отменить удержания в течение двух дней, если жалоба обоснована;

в карточке товара будет информация о том, что товар подлежит маркировке;

об изменениях в условиях оферты должны сообщать не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;

маркетплейсам запретили применять автоматические акции и распродажи.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что само по себе появление закона о платформенной экономике не решит все проблемы. Нужны дополнительные подзаконные акты, специальные реестры для платформ.

«Должны быть созданы механизмы ведения реестра платформ, определен перечень и порядок проверяемых сведений», — сказал эксперт направления «Народный фронт.Аналитика» Роман Чикун.

Сейчас на платформы приходится до 5% ВВП страны, а к 2030 году это значение может вырасти в два раза. В онлайн-торговле маркеплейсы уже занимают больше 70%, цифровые сервисы проводят миллионы транзакций в сутки.

Недавно мы писали, что закон о платформенной экономике вступит в силу с 1 октября 2026 года.