⚡️ Итоги дня: обслуживание авто подорожало на 30%, за кормление бездомных собак будут штрафовать, в Санкт-Петербурге мигрантам запретили таксовать

Стоимость обслуживания авто увеличилась в среднем на 30%. По данным Росстата, регулировка схода-развала подорожала в среднем по РФ на 45%, шиномонтаж — на 15,8%, а мойка — на 25%.

Авиакомпания Аэрофлот заявила о победе над масштабным сбоем после хакерской атаки. Она сообщила, что программа полетов вернулась к нормальному расписанию.

Компания «Союзмультфильм» проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Ранее «Союзмультфильм» предоставил LaRubInt Corp исключительные права на использование образов героев — крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки.

За первые шесть месяцев 2025 года в России было зарегистрировано более 1,9 тыс. организаций, занятых в цветочном бизнесе. Это на 21,3% больше год к году.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Роспотребнадзор и ФАС проверить практику указания цены товаров в фиксированной фасовке за условные 100 грамм.

Отказ оформить регистрацию при сдаче жилья грозит штрафом до 7 тыс. рублей. Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда, а собственник жилья не может ему оказать.

Яндекс Маркет отменяет плату за хранение сезонных товаров. 1 августа Яндекс Маркет запустил масштабную программу льготного хранения для сезонных товаров. Часть категорий продавцы смогут размещать на складах бесплатно, без затрат на логистику и с дополнительной экономией при отгрузках в несколько регионов.

31 июля 2025 года совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложение по выплате дивидендов за первое полугодие в 80 рублей на акцию. За квартал выручка составила 332,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 30,4 млрд.

«Сбер», «Яндекс» и NexTouch могут купить производителя телевизоров «Квант». Сделка будет безденежной.

Власти района Якутии ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает иностранным гражданам, работающим на основании патентов, трудиться в сфере легкового такси и аренды автомобилей с водителем до конца 2025 года.

Хабаровские власти объявили к отстрелу за год более 3 тыс. медведей.

Власти Приморья запретили кормить бездомных собак в общественных местах, вблизи медицинских, аптечных и образовательных учреждений, объектов торговли, культуры, детских и спортивных площадок, а также остановок общественного транспорта, придомовых территориях, мусорных площадок. За нарушение — штраф на сумму от 1,5 до 3 тыс. рублей.