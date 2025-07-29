🍜 Минтруд: время обеденного перерыва работники используют, как хотят

В течение рабочего дня работнику полагается перерыв от 30 минут до 2 часов. В это время он свободен от исполнения трудовых обязанностей.

Минтруд напомнил о праве сотрудников на обеденный перерыв. По ст. 108 ТК, перерыв для отдыха и питания может длиться не более двух часов и не менее 30 минут. В рабочее время перерыв не включается.

Перерыв можно не устанавливать, если продолжительность ежедневного труда не превышает четырех часов.

Время предоставления перерыва и его длительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Работники могут использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению, поскольку в этот период работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, уточнил Минтруд.

Если из-за условий работы дать перерыв для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.