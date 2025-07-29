🍜 Минтруд: время обеденного перерыва работники используют, как хотят
Минтруд напомнил о праве сотрудников на обеденный перерыв. По ст. 108 ТК, перерыв для отдыха и питания может длиться не более двух часов и не менее 30 минут. В рабочее время перерыв не включается.
Перерыв можно не устанавливать, если продолжительность ежедневного труда не превышает четырех часов.
Время предоставления перерыва и его длительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Работники могут использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению, поскольку в этот период работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, уточнил Минтруд.
Если из-за условий работы дать перерыв для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
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